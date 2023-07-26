PRCA/WPRA Standings
Through July 24
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $280,444; 2, Brushton Minton, Witter Springs, CA, $118,223; 3, Nelson Wyatt, Clanton, Alberta, $112,453; 4, Coleman Proctor, Pryor, OK, $64,614; 5, Marcus Theriot, Lumberton, MS, $63,381.
BAREBACK RIDING: 1, Keenan Hayes, Hayden, CO, $189,024; 2, Leighton Berry, Weatherford, TX, $140,451; 3, Kade Sonnier, Carencro, LA, $107,958; 4, Cole Reiner, Buffalo, WY, $98,710; 5, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $97,270; 6, Rocker Steiner, Weatherford, TX, $96,674; 7, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $96,520; 8, Kaycee Feild, Genola, UT, $90,438; 9, Jayco Roper, Oktaha, OK, $86,232; 10, Clayton Biglow, Clements, CA, $82,925; 11, Orin Larsen, Manitoba, $70,945; 12, Jacob Lees, Caldwell, $66,114; 13, Jess Pope, Waverly, KS, $62,267; 14, Taylor Broussard, Estherwood, LA, $62,195; 15, Jacek Frost, Browns Valley, CA, $61,085.
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SADDLE BRONC RIDING: 1, Sage Newman, Melstone, MT, $180,297; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $156,292; 3, Zeke Thurston, Big Valley, Alberta, $153,113; 4, Kade Bruno, Challis, $146,911; 5, Dawson Hay, Wildwood, Alberta, $116,098; 6, Layton Green, Millarville, Alberta, $112,488; 7, Ben Andersen, Eckville, Alberta, $109,524; 8, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $94,207; 9, Wyatt Casper, Miami, TX, $80,456; 10, Tanner Butner, Daniel, WY $80,108; 11, Brody Cress, Hillsdale, WY, $80,076; 12, Lefty Holman, Visalia, CA, $74,305; 13, Statler Wright, Beaver, UT, $72,983; 14, Ryder Wright Beaver, UT, $72,695; 15, Leon Fountain, Corona, NM, $63,911.
BULL RIDING: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $179,812; 2, Ky Hamilton, Australia, $169,322; 3, Josh Frost, Randlett, UT, $150,736; 4, Sage Kimzey, Salado, TX, $125,739; 5, Jestyn Woodward, Custer, SD, $115,979; 6, Trey Holston, Fort Scott, KS, $115,710; 7, Jeff Askey, Athens, TX, $105,166; 8, Tristen Hutchings, Monteview, $98,089; 9, T Parker, Winnie, TX, $91,054; 10, Jordan Hansen, Amisk, Alberta, $89,622; 11, Creek Young, Rogersville, MO, $87,463; 12, Jared Parsonage, Maple Creek, Saskatchewan, $85,131; 13, Trey Kimzey, Strong City, OK, $82,838; 14, Cody Teel, Kountze, TX, $81,448; 15, Hayes Weight, Goshen, UT, $78,738.
STEER WRESTLING: 1, Dalton Massey, Hermiston, OR, $149,869; 2, Jesse Brown, Baker City, OR, $99,596; 3, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $89,593; 4, Ty Erickson, Helena, MT, $87,087; 5, Will Lummus, Byhalia, MS, $84,654; 6, J.D. Struxness, Milan, MN, $79,362; 7, Cody Devers, Balko, OK, $74,053; 8, Stan Branco, Chowchilla, CA, $69,500; 9, Jacob Talley, Keatchie, LA, $66,763; 10, Bridger Anderson, Carrington, ND, $60,619; 11, Stephen Culling, Fort St. John, BC, $59,627; 12, Dirk Tavenner, Rigby, $58,709; 13, Dakota Eldridge, Elko, NV, $52,900; 14, Tucker Allen, Oak View, CA, $52,562; 15, Cash Robb, Altamont, UT, $50,122.
TIE-DOWN ROPING: 1, Riley Webb, Denton, TX, $182,256; 2, Shad Mayfield, Clovis, NM, $108,746; 3, Haven Meged, Miles City, MT, $103,201; 4, Ty Harris, San Angelo, TX, $95,803; 5, Brushton Minton, Witter Springs, CA, $94,119; 6, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $83,601; 7, Hunter Herrin, Apache, OK, $81,860; 8, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $79,971; 9, Beau Cooper, Stettler, Alberta, $79,074; 10, Blane Cox, Cameron, TX, $77,426; 11, Michael Otero, Lowndesboro, AL, $71,738; 12, Cory Solomon, Prairie View, TX, $63,606; 13, Riley Pruitt, Gering, NE, $61,772; 14, John Douch, Huntsville, TX, $58,628; 15, Matt Shiozawa, Chubbuck, $56,767.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $108,638; 2, Nelson Wyatt, Clanton, AL, $108,175; 3, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $102,514; 4, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $91,171; 5, Andrew Ward, Edmond, OK, $80,766; 6, Tanner Tomlinson, Angleton, TX, $77,628; 7, Cody Snow, Los Olivos, CA, $65,206; 8, Dawson Graham, Wainwright, Alberta, $57,984; 9, Erich Rogers, Round Rock, AZ, $57,408; 10, Clay Smith, Broken Bow, OK, $54,434; 11, Jake Clay, Sapulpa, OK, $54,032; 12, Derrick Begay, Seba Dalkai, AZ, $53,798; 13, Brenten Hall, Jay, OK, $53,479; 13, Coleman Proctor, Pryor, OK, $53,416; 14, J.C. Yeahquo, Mandaree, ND, $53,343.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Jeremy Buhler, Arrowwood, Alberta, $108,638; 2, Levi Lord, Sturgis, SD, $102,514; 3, Junior Nunes Nogueira, Spain, $91,172; 4, Buddy Hawkins, Stephenville, TX, $80,766; 5, Patrick Smith, Lipan, TX, $77,628; 6, Colter Todd, Willcox, AZ, $68,965; 7, Tyler Worley, Berryville, AR, $60,160; 8, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $59,801; 9, Dillon Graham, Wainwright, Alberta, $57,984; 10, Paul Eaves, Lonedell, MO, $57,759; 11, Justin Davis, Cottonwood, CA, $57,201; 12, Jake Long, Coffeyville, KS, $56,296; 13, Traves Graves, Jay, OK, $55,950; 14, Paden Bray, Stephenville, TX, $55,350; 15, Logan Medlin, Tatum, NM, $53,416.
BARREL RACING: 1, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $145,788; 2, Jordon Briggs, Tolar, TX, $108,703; 3, Lisa Lockhart, Oelrichs, SD, $106,583; 4, Kassie Mowry, Dublin, TX, $87,722; 5, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $83,409; 6, Emily Beisel, Weatherford, OK, $82,015; 7, Taycie Matthews, Wynne, AR, $79,182; 8, Ilyssa Riley, Hico, TX, $78,062; 9, Paige Jones, Wayne, OK, $72,129; 10, Sara Winkelman, Big Lake, MN, $69,843; 11, Sissy Winn, Chapman, TX, $68,294; 12, Jessica Routier, Buffalo, SD, $67,465; 13, Jackie Ganter, Abilene, TX, $66,018; 14, Kelly Allen, Stephenville, TX, $64,471; 15, Dona Kay Rule, Minco, OK, $63,903.
BREAKAWAY ROPING: 1, Hali Williams, Comanche, TX, $105,376; 2, Shelby Boisjoli, Stephenville, TX, $84,599; 3, Sarah Angelone, Lipan, TX, $72,232; 4, Martha Angelone, Stephenville, TX, $69,155; 5, Cheyanne Guillory, Kingston, OK, $66,135; 6, Taylor Munsell, Alva, OK, $65,251; 7, Kelsie Domer, Dublin, TX, $56,465; 8, Jackie Crawford, Stephenville, TX, $51,936; 9, Danielle Lowman, Gilbert, AZ, $48,975; 10, Joey Williams, Volborg, MT, $47,212; 11, Samantha Fulton, Miller, SD, $47,127; 12, Erin Johnson, Fowler, CO, $45,005; 13, Josie Conner, Iowa, LA, $44,448; 14, Tiffany Schieck, Floresville, TX, $43,781; 15, Bradi Good, Abilene, TX, $41,809; 20, Rickie Engesser, Spearfish, SD, $39,567.