PRCA/WPRA Standings
Through July 30
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $315,233; 2, Brushton Minton, Witter Springs, CA, $121,873; 3, Nelson Wyatt, Clanton, Alberta, $120,752; 4, Paden Bray, Stephenville, TX, $78,838; 5, Coleman Proctor, Pryor, OK, $74,674.
BAREBACK RIDING: 1, Keenan Hayes, Hayden, CO, $192,086; 2, Leighton Berry, Weatherford, TX, $147,178; 3, Kade Sonnier, Carencro, LA, $132,846; 4, Cole Reiner, Buffalo, WY, $118,777; 5, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $117,756; 6, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $101,908; 7, Clayton Biglow, Clements, CA, $101,035; 8, Kaycee Feild, Genola, UT, $98,068; 9, Rocker Steiner, Weatherford, TX, $96,674; 10, Orin Larsen, Inglis, Manitoba, $93,752; 11, Jayco Roper, Oktaha, OK, $90,414; 12, Jess Pope, Waverly, KS, $78,260; 13, Sam Petersen, Helena, MT, $77,854; 14, Jacek Frost, Browns Valley, CA, $71,241; 15, Jacob Lees, Caldwell, $67,114.
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SADDLE BRONC RIDING: 1, Sage Newman, Melstone, MT, $189,921; 2, Zeke Thurston, Big Valley, Alberta, $169,342; 3, Stetson Wright, Milford, UT, $169,331; 4, Kade Bruno, Challis, $149,493; 5, Dawson Hay, Wildwood, Alberta, $123,326; 6, Ben Andersen, Eckville, Alberta, $122,139; 7, Layton Green, Millarville, Alberta, $117,822; 8, Lefty Holman, Visalia, CA, $101,750; 9, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $101,718; 10, Tanner Butner, Daniel, WY, $86,222; 11, Q Taylor, Casper, WY, $80,846; 12, Wyatt Casper, Miami, TX, $80,456; 13, Brody Cress, Hillsdale, WY, $80,372; 14, Statler Wright, Beaver, UT, $80,087; 15, Ryder Wright Beaver, UT, $76,840.
BULL RIDING: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $217,157; 2, Ky Hamilton, Australia, $183,015; 3, Josh Frost, Randlett, UT, $172,680; 4, Sage Kimzey, Salado, TX, $146,159; 5, Trey Holston, Fort Scott, KS, $129,230; 6, Jestyn Woodward, Custer, SD, $120,879; 7, Tristen Hutchings, Monteview, $120,108; 8, Jeff Askey, Athens, TX, $115,659; 9, Creek Young, Rogersville, MO, $99,006; 10, Cody Teel, Kountze, TX, $96,264; 11, Trey Kimzey, Strong City, OK, $91,543; 12, T Parker, Winnie, TX, $91,054; 13, Jordan Hansen, Amisk, Alberta, $91,023; 14, Jared Parsonage, Maple Creek, Saskatchewan, $90,032; 15, Hayes Weight, Goshen, UT, $81,704.
STEER WRESTLING: 1, Dalton Massey, Hermiston, OR, $158,429; 2, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $105,617; 3, Jesse Brown, Baker City, OR, $104,363; 4, Will Lummus, Byhalia, MS, $98,907; 5, Ty Erickson, Helena, MT, $95,979; 6, Cody Devers, Balko, OK, $85,014; 7, J.D. Struxness, Milan, MN, $82,592; 8, Dirk Tavenner, Rigby, $77,112; 9, Stan Branco, Chowchilla, CA, $75,136; 10, Stephen Culling, Fort St. John, BC, $71,716; 11, Jacob Talley, Keatchie, LA, $70,778; 12, Bridger Anderson, Carrington, ND, $66,361; 13, Tucker Allen, Oak, View, CA, $66,207; 14, Dakota Eldridge, Elko, NV, $64,803; 15, Nick Guy, Sparta, WI, $60,889.
TIE-DOWN ROPING: 1, Riley Webb, Denton, TX, $202,098; 2, Shad Mayfield, Clovis, NM, $121,173; 3, Haven Meged, Miles City, MT, $126,619; 4, Ty Harris, San Angelo, TX, $115,304; 5, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $108,703; 6, Brushton Minton, Witter Springs, CA, $97,769; 7, Hunter Herrin, Apache, OK, $95,610; 8, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $92,620; 9, Beau Cooper, Stettler, Alberta, $86,949; 10, Blane Cox, Cameron, TX, $83,569; 11, Michael Otero, Lowndesboro, AL, $73,738; 12, Caleb Smidt, Bellville, TX, $73,610; 13, Cory Solomon, Prairie View, TX, $71,692; 14, John Douch, Huntsville, TX, $68,778; 15, Jake Pratt, Ellensburg, WA, $67,353.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Nelson Wyatt, Clanton, AL, $116,473; 2, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $110,792; 3, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $109,686; 4, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $108,638; 5, Andrew Ward, Edmond, OK, $95,105; 6, Tanner Tomlinson, Angleton, TX, $84,923; 7, Erich Rogers, Round Rock, AZ, $77,824; 8, Cody Snow, Los Olivos, CA, $69,144; 9, Brenten Hall, Jay, OK, $69,009; 10, Clay Smith, Broken Bow, OK, $66,566; 11, Coleman Proctor, Pryor, OK, $63,476; 12, Dawson Graham, Wainwright, Alberta, $60,386; 13, Derrick Begay, Seba Dalkai, AZ, $59,981; 14, Jr. Dees, Aurora, SD, $59,959; 15, Marcus Theriot, Lumberton, MS, $59,398.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Levi Lord, Sturgis, SD, $110,792; 2, Junior Nunes Nogueira, Brazil, $109,686; 3, Jeremy Buhler, Arrowwood, Alberta, $108,638; 4, Buddy Hawkins, Stephenville, TX, $95,105; 5, Patrick Smith, Lipan, TX, $84,923; 6, Paul Eaves, Lonedell, MO, $78,175; 7, Colter Todd, Willcox, AZ, $73,398; 8, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $72,822; 9, Paden Bray, Stephenville, TX, $70,880; 10, Logan Medlin, Tatum, NM, $63,476; 11, Tyler Worley, Berryville, AR, $63,115; 12, Dillon Graham, Wainwright, Alberta, $61,962; 13, Coleby Payne, Stephenville, TX, $61,631; 14, Ross Ashford, Lott, TX, $59,959; 15, Travis Graves, Jay, OK, $59,851.
BARREL RACING: 1, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $145,788; 2, Jordon Briggs, Tolar, TX, $108,703; 3, Lisa Lockhart, Oelrichs, SD, $106,583; 4, Kassie Mowry, Dublin, TX, $87,722; 5, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $83,409; 6, Emily Beisel, Weatherford, OK, $82,015; 7, Taycie Matthews, Wynne, AR, $79,182; 8, Ilyssa Riley, Hico, TX, $78,062; 9, Paige Jones, Wayne, OK, $72,129; 10, Sara Winkelman, Big Lake, MN, $69,843; 11, Sissy Winn, Chapman, TX, $68,294; 12, Jessica Routier, Buffalo, SD, $67,465; 13, Jackie Ganter, Abilene, TX, $66,018; 14, Kelly Allen, Stephenville, TX, $64,471; 15, Dona Kay Rule, Minco, OK, $63,903.
BREAKAWAY ROPING: 1, Hali Williams, Comanche, TX, $105,376; 2, Shelby Boisjoli, Stephenville, TX, $84,599; 3, Sarah Angelone, Lipan, TX, $74,170; 4, Martha Angelone, Stephenville, TX, $69,192; 5, Cheyanne Guillory, Kingston, OK, $66,135; 6, Taylor Munsell, Alva, OK, $65,251; 7, Kelsie Domer, Dublin, TX, $61,421; 8, Jackie Crawford, Stephenville, TX, $56,892; 9, Joey Williams, Volborg, MT, $48,651; 10, Danielle Lowman, Gilbert, AZ, $48,575; 11, Samantha Fulton, Miller, SD, $47,127; 12, Erin Johnson, Fowler, CO, $45,005; 13, Josie Conner, Iowa, LA, $44,448; 14, Tiffany Schieck, Floresville, TX, $43,781; 15, Bradi Good, Abilene, TX, $41,809.