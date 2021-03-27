Sports Results

Saturday, March 27
Baseball
ICCU Spring Break Classic
Middleton 6, Filer 0
Ridgevue 9, Canyon Ridge 3
South Fremont 9, Jerome 0
Skyview 5, Minico 1
Twin Falls 10, Bishop Kelly 2
Marsh Valley 10, Mountain Home 0
Timberline 27, Wood River 1
Burley 13, Homedale 8
Softball
WTP Tournament
Vallivue 8, Canyon Ridge 2
Middleton 13, Canyon Ridge 2
Filer 21, Columbia 5
Filer 12, Weiser 9
Jerome 10, Columbia 6
Jerome 10, Homedale 10
Gooding 20, Madison 6
Gooding 24, Fruitland 0
Lewiston 16, Twin Falls 10
Mountain View 8, Twin Falls 0