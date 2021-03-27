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Sports Results
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Sports Results

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Saturday, March 27

Baseball

ICCU Spring Break Classic

Middleton 6, Filer 0

Ridgevue 9, Canyon Ridge 3

South Fremont 9, Jerome 0

Skyview 5, Minico 1

Twin Falls 10, Bishop Kelly 2

Marsh Valley 10, Mountain Home 0

Timberline 27, Wood River 1

Burley 13, Homedale 8

Softball

WTP Tournament

Vallivue 8, Canyon Ridge 2

Middleton 13, Canyon Ridge 2

Filer 21, Columbia 5

Filer 12, Weiser 9

Jerome 10, Columbia 6

Jerome 10, Homedale 10

Gooding 20, Madison 6

Gooding 24, Fruitland 0

Lewiston 16, Twin Falls 10

Mountain View 8, Twin Falls 0

Lakeland 13, Wood River 0

Skyview 23, Wood River 0

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