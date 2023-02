Thursday's Results

98: Mikael Teague (MINI) over Jonathan Garcia (JERO) (Dec 8-5) 106: Eli Stimpson (MINI) over (JERO) (For.) 113: Kayb Studer (MINI) over (JERO) (For.) 120: Troy Larsen (JERO) over Niamiah Naranjo (MINI) (MD 14-3) 126: Kaiden Rubash (JERO) over Jose Contreras (MINI) (Dec 11-10) 132: Tucker Arthur (MINI) over Kelan Ringling (JERO) (TF 16-1 4:24) 138: Joseph Terry (MINI) over Cooper Scarrow (JERO) (TF 20-5 5:28) 145: Kale Osterhout (MINI) over Josh Andrus (JERO) (MD 9-1) 160: Andrew Ball (MINI) over Trey Smith (JERO) (Dec 4-3) 160: Kaden Rushing (JERO) over Cale Baker (MINI) (Fall 3:08) 170: Kyson Anderson (MINI) over Levi Lockett (JERO) (Dec 6-5) 182: Spencer Pease (MINI) over Maxton Hudson (JERO) (MD 13-1) 195: Preston Sonner-Cranney (MINI) over Sam Atkin (JERO) (Fall 2:40) 220: Garrett Vail (MINI) over Marcos Ozuna (JERO) (Fall 2:29) 285: Gabriel Piaz (JERO) over Daniel Larios (MINI) (MD 11-1)