Friday's Results

Thursday's Results

98: Ilan Shank (NAMP) over Mikael Teague (MINI) (Fall 2:27) 106: Vincent Contreras (NAMP) over Greyson Molina (MINI) (Dec 5-4) 113: Andre Valero (MINI) over Aulani Macias (NAMP) (Dec 9-4) 120: Niamiah Naranjo (MINI) over Aiden Prieto (NAMP) (MD 13-2) 126: Dedrick Navarro (NAMP) over Jose Contreras (MINI) (Dec 10-3) 132: Carson Exferd (NAMP) over Tucker Arthur (MINI) (MD 11-2) 138: Joseph Terry (MINI) over Nikko Gonzalez (NAMP) (Dec 9-6) 145: Kale Osterhout (MINI) over Joseph Mozes Jimenez (NAMP) (Dec 9-2) 152: Andrew Ball (MINI) over Jacob Campbell (NAMP) (Dec 4-1) 160: Jonathan Seamons (NAMP) over Paxton Twiss (MINI) (Dec 5-2) 170: Kyson Anderson (MINI) over Treyvon Evans (NAMP) (Fall 0:47) 182: Freddy Martinez (MINI) over Micah Roberts (NAMP) (Fall 3:52) 195: Preston Sonner-Cranney (MINI) over Ethan Kincheloe (NAMP) (MD 12-3) 220: Garrett Vail (MINI) over Kade Mitchell (NAMP) (Fall 0:53) 285: Payton Gunter (NAMP) over (MINI) (For.)

98: Mikael Teague (MINI) over (MOHO) (For.) 106: Gabe Rosales (MOHO) over Greyson Molina (MINI) (Dec 11-5) 113: Andre Valero (MINI) over (MOHO) (For.) 120: Niamiah Naranjo (MINI) over Zackary Walker (MOHO) (TF 16-0 3:10) 126: Jose Contreras (MINI) over Tru Ehart (MOHO) (Fall 0:18) 132: Tucker Arthur (MINI) over (MOHO) (For.) 138: Joseph Terry (MINI) over Nickolaus Herrboldt (MOHO) (Fall 3:27) 145: Kale Osterhout (MINI) over Camron Pedigo (MOHO) (TF 19-2 5:32) 152: Andrew Ball (MINI) over Easton Vivier (MOHO) (Fall 2:33) 160: Jaydin Chacon (MINI) over David Salas (MOHO) (MD 9-1) 170: Kyson Anderson (MINI) over (MOHO) (For.) 182: Spencer Pease (MINI) over Dominic Steeck (MOHO) (Fall 1:43) 195: Preston Sonner-Cranney (MINI) over Wesley Hodges (MOHO) (Fall 0:41) 220: Garrett Vail (MINI) over Demetri Smith (MOHO) (Fall 5:04) 285: Daniel Larios (MINI) over (MOHO) (For.)