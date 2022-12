Magic Valley Prep Sports Roundup: Results

Thursday, Dec. 1, Results

138: Lino Treyes (JERO) over (TWFA) (For.) 145: Cooper Scarrow (JERO) over Jacob King (TWFA) (Fall 2:47) 152: Josh Andrus (JERO) over Rowan Crone (TWFA) (Dec 5-2) 160: Slade Dessel (TWFA) over Trey Smith (JERO) (Fall 3:21) 170: Kaden Rushing (JERO) over (TWFA) (For.) 182: Levi Lockett (JERO) over James Noorlander (TWFA) (Fall 3:13) 195: Gavin Williamson (JERO) over Quincy Turner (TWFA) (Fall 1:04) 220: Zahne Ruiz (TWFA) over Marco Osuna (JERO) (Fall 1:07) 285: Christian Janis (TWFA) over Gabriel Piaz (JERO) (Fall 2:42) 98: Jonathan Garcia (JERO) over (TWFA) (For.) 106: Gauge Crapo (TWFA) over (JERO) (For.) 113: Porter Prescott (JERO) over Austin Rumsey (TWFA) (Fall 3:57) 120: Troy Larsen (JERO) over Michael McArthur (TWFA) (Fall 3:22) 126: Kaiden Rubash (JERO) over Brennan Gordon (TWFA) (Fall 0:34) 132: Kelan Ringling (JERO) over Dylan Radmall (TWFA) (Fall 5:18)