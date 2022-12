Magic Valley Prep Sports Roundup: Results

Wednesday Results

BOYS BASKETBALL

Valley 55, Oakley 37

Halftime Oakley 27, Valley 27

Oakley: Isaac Cranney 17 points, Keshawn Crocker 7 points

Valley: Daniel Juarez 18 points, Nathan Christensen 14 points, Kyle Christensen 13 points

Murtaugh 41, Rimrock 25

Halftime Murtaugh 17, Rimrock 11

Murtaugh: Chance Worthington 13 points, Bryce Sanford 12 points

Jerome 55, Kimberly 47

Halftime Jerome 31, Kimberly 25

Jerome: Schuyler Mower 14 points, Keenan Blair 11 points, Ashton Peters 8 points, Sam Lickley 8 points

Kimberly: Kasen Hammond 18 points, Broden Anthony 15 points

Burley 54, Century 46

Halftime Burley 28, Century 20

Burley: Stockton Sheets 26 points, Jacob Williams 15 points

Century: Luke Pantteja 20 points

Mountain Home 42, Minico 32

Mountain Home: Jon Tetrault 9 points, Nick Fulbright 9 rebounds, Jamie Sabol 9 rebounds

Wood River 57, Buhl 47

Halftime Wood River 27, Buhl 24

Wood River: Korbin Heitzman 27 points

Buhl: Tate Trevino 19 points

Dietrich 58, Hansen 49

Halftime Dietrich 28, Hansen 22

Hansen: Salvador Camarillo 23 points

Dietrich: Layne Dilworth 20 points and 14 rebounds, Connor Perkins 15 points and 14 rebounds

Glenns Ferry 49, Shoshone 19

Halftime Glenns Ferry 26, Shoshone 13

Shoshone: Chris Chasteen 8 points

Glenns Ferry: Miguel Perez 14 points

Declo 68, Raft River 46

Halftime Declo 41, Raft River 24

Declo: Bryson Allen 13 points

Raft River: Kole Spencer 26 points

Wendell 46, Gooding 16

Halftime Wendell 28, Gooding 6

Wendell: Wyett Oden 14 points and 7 rebounds, Diego Torres 7 rebounds

Gooding: Eli Esterbrook 5 points, Kimball Anhder 6 points

GIRLS BASKETBALL

Richfield 48, Rimrock 39

Halftime Richfield 26, Rimrock 19

Richfield: Kasey Hendren 17 points, Madalyn Long 11 points

Rimrock: A Moore 14 points, M. Moore 11 points

Filer 48, Cole Valley 41

Halftime Cole Valley 15, Filer 12

Filer: Josalyn Bailey 24 points, Hazel Fischer 11 points

BOWLING

Minico defeated Burley 13/1

High Individual:

Minico: Brian Nelson 223

Burley: Ryker Warr 212

Tuesday Results

WRESTLING

Minico 69, Declo 12

98: Mikael Teague (MINI) over Camden Worthington (DECL) (Fall 1:15) 106: Will Osterhout (DECL) over Eli Stimpson (MINI) (Dec 5-2) 113: Riley Hutchison (DECL) over Kayb Studer (MINI) (Dec 12-8) 120: Carlos Dominguez (MINI) over (DECL) (For.) 126: Alize Gonzales (MINI) over Wallace Durfee (DECL) (SV-1 7-5) 132: Luis Villalobos (MINI) over Teegan Ward (DECL) (Fall 1:03) 138: Ashton Farran (DECL) over (MINI) (For.) 145: Tucker Romriell (MINI) over Tanner Bristol (DECL) (Fall 0:13) 152: Boady Baker (MINI) over Alexander Romero (DECL) (Fall 0:09) 160: Chase Vail (MINI) over Conner Jiminez (DECL) (Fall 0:34) 170: Jaydin Chacon (MINI) over Ben Gerratt (DECL) (Fall 3:24) 182: Jonnic Lopez (MINI) over (DECL) (For.) 195: Daniel Salinas (MINI) over Kenyon Adams (DECL) (Fall 5:08) 220: Jaxon Wallace (MINI) over (DECL) (For.) 285: George Robles (MINI) over Renan Loper (DECL) (Fall 1:27)

Jerome 33, Declo 30

98: Camden Worthington (DECL) over (JERO) (For.) 106: Will Osterhout (DECL) over Jonathan Garcia (JERO) (TB-1 8-7) 113: Riley Hutchison (DECL) over Porter Prescott (JERO) (Fall 5:19) 120: Double Forfeit 126: Wallace Durfee (DECL) over Ashton Koch (JERO) (Fall 4:52) 132: Atreyu Shay (JERO) over Teegan Ward (DECL) (Dec 14-11) 138: Ashton Farran (DECL) over Lino Treyes (JERO) (Fall 4:36) 145: Cooper Scarrow (JERO) over Tanner Bristol (DECL) (Fall 1:21) 152: Victor Mendoza (JERO) over Alexander Romero (DECL) (Fall 1:20) 160: Britt Wells (JERO) over Conner Jiminez (DECL) (Fall 3:57) 170: Ben Gerratt (DECL) over Toliver Bailey (JERO) (Dec 11-4) 182: Double Forfeit 195: Sam Atkin (JERO) over Kenyon Adams (DECL) (Fall 5:56) 220: Double Forfeit 285: Jason Vazquez (JERO) over Renan Loper (DECL) (Fall 5:40)

Buhl 64, Filer 6

98: Double Forfeit 106: Double Forfeit 113: Marshall Mortensen (BUHL) over Tanner Anderson (FILE) (MD 14-2) 120: Walter Olsen (BUHL) over (FILE) (For.) 126: Carson Swainston (FILE) over Dryssen Loos (BUHL) (Fall 0:46) 132: Bowen Brunson (BUHL) over (FILE) (For.) 138: Collin Robinson (BUHL) over (FILE) (For.) 145: Braxton Brown (BUHL) over Calvin Every (FILE) (Fall 2:45) 152: Keaton Thomas (BUHL) over (FILE) (For.) 160: Ryder Sheen (BUHL) over Willow Taylor (FILE) (Fall 0:28) 170: Oakley Tennant (BUHL) over Tristan Rea (FILE) (Fall 0:22) 182: Porter Higley (BUHL) over Christian Alonso (FILE) (Fall 0:21) 195: Double Forfeit 220: Spencer Gorrell (BUHL) over (FILE) (For.) 285: Garret Theurer (BUHL) over (FILE) (For.)

Buhl 39, Gooding 33

220: Spencer Gorrell (BUHL) over Colton Miceli (GOOD) (Dec 7-5) 285: Garret Theurer (BUHL) over Zaeden Gonzales (GOOD) (Fall 2:19) 98: Luke Bogaad (GOOD) over (BUHL) (For.) 106: Double Forfeit 113: Blake Koyle (GOOD) over Marshall Mortensen (BUHL) (Dec 5-4) 120: Walter Olsen (BUHL) over (GOOD) (For.) 126: Jaime Dominguez (BUHL) over (GOOD) (For.) 132: Wiley Jackson (GOOD) over Dryssen Loos (BUHL) (Fall 2:59) 138: Fabi Pierce (BUHL) over (GOOD) (For.) 145: Riley Brunson (BUHL) over Kolton Foster (GOOD) (Fall 1:47) 152: Derek Slusher (GOOD) over Daniel McClymonds (BUHL) (Fall 1:18) 160: Oakley Tennant (BUHL) over (GOOD) (For.) 170: Cole Anderson (GOOD) over Porter Higley (BUHL) (Fall 3:39) 182: Seth Scott (GOOD) over (BUHL) (For.) 195: Double Forfeit

Gooding 36, Filer 12

98: Luke Bogaad (GOOD) over Anaice Zuniga (FILE) (Fall 1:12) 106: Double Forfeit 113: Blake Koyle (GOOD) over Evan Mccanna (FILE) (Fall 1:15) 120: Double Forfeit 126: Double Forfeit 132: Carson Swainston (FILE) over Wiley Jackson (GOOD) (Fall 0:51) 138: Double Forfeit 145: Derek Slusher (GOOD) over Calvin Every (FILE) (Fall 0:46) 152: Kolton Foster (GOOD) over (FILE) (For.) 160: Willow Taylor (FILE) over (GOOD) (For.) 170: Cole Anderson (GOOD) over Tristan Rea (FILE) (Fall 5:24) 182: Seth Scott (GOOD) over Christian Alonso (FILE) (Fall 0:32) 195: Double Forfeit 220: Double Forfeit 285: Double Forfeit