Magic Valley Prep Sports Roundup: Results

Friday, Dec. 2, Results

98: Mikael Teague (MINI) over (BURL) (For.) 106: Greyson Molina (MINI) over (BURL) (For.) 113: Andre Valero (MINI) over Tristan Vega (BURL) (Dec 5-0) 120: Landyn Schmidt (MINI) over Brendan Clapier (BURL) (Fall 3:47) 126: Niamiah Naranjo (MINI) over Benjamin Clapier (BURL) (Dec 9-4) 132: Zane Serr (MINI) over Juan Salazar (BURL) (Fall 1:21) 138: Joseph Terry (MINI) over Xzavier Matinez (BURL) (Dec 10-8) 145: Cole Barendregt (MINI) over Jay Holt (BURL) (MD 10-0) 152: Boady Baker (MINI) over Morgan Anderson (BURL) (Fall 1:45) 160: Tyson Holt (BURL) over Chase Vail (MINI) (Fall 5:18) 170: Bryce Peterson (BURL) over Martin Meredith (MINI) (Dec 8-7) 182: Freddy Martinez (MINI) over Bodey Bowen (BURL) (Dec 10-3) 195: Daniel Salinas (MINI) over Kaleb Strunk (BURL) (Fall 5:15) 220: Daniel Larios (MINI) over Brock Terry (BURL) (Fall 4:00) 285: Eli Withers (BURL) over George Robles (MINI) (Fall 1:23)

120: Sean Hall (CARI) over Zackary Walker (MOHO) (Fall 1:07) 126: Dominique Coon (CARI) over (MOHO) (For.) 132: Luis Martinez (CARI) over (MOHO) (For.) 138: Behdad Ahwazi (CARI) over Nickolaus Herrboldt (MOHO) (MD 11-2) 145: Jaden Owens (MOHO) over Pablo Padilla (CARI) (Inj. [time]) 152: Carlos Garcia (MOHO) over Toby Carnell (CARI) (Fall 3:20) 160: Bryson Hansen (MOHO) over Diego Roberto (CARI) (TF 18-2 4:32) 170: Joil Garcia (CARI) over Keldyn Rosling (MOHO) (Fall 1:05) 182: Ramon Blancas (CARI) over David Leon-Guerrero (MOHO) (Fall 1:02) 195: Mumbarak Mohamedzin (CARI) over Wesley Hodges (MOHO) (Dec 7-5) 220: Demetri Smith (MOHO) over Layne Schulz (CARI) (Fall 1:18) 285: Jaden Oliver (CARI) over Juan Arizmendi (MOHO) (Fall 1:31) 98: Juan Guevara (CARI) over (MOHO) (For.) 106: Gabe Rosales (MOHO) over Diosh Uraun (CARI) (Fall 1:25) 113: Daniel Rosales (MOHO) over Prabin Darjee (CARI) (Fall 1:53)