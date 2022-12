Magic Valley Prep Sports Roundup: Results

Friday Results

BOYS BASKETBALLCastleford 84, Glenns Ferry 19Nampa Christian 60, Declo 55Halftime Nampa Christian 29, Declo 27

Grace 70, Oakley 42Halftime Grace 35, Oakley 23

Oakley: Isaac Cranney14 points, Keshawn Crocker 8 points

Grace: William Mickleson 16 points, Dallon Draper 13 points, Tytan Anderson 12 points

Minico 49, Burley 43Halftime Minico 22, Burley 15

Burley: Stockton Sheets 20 points, Aiden Gonzales 8 points

Minico: Dominik Soto 16 points

Mountain Home 42, Canyon Ridge 33Halftime Mountain Home 35, Canyon Ridge 27

Mountain Home: Ky’Noah Cobb 16 points, James Sabol 8 rebounds

Wood River 72, Kimberly 61

Halftime Wood River 39, Kimberly 21

Kimberly: Kasen Hammond 20 points, Jakob Cummins 16 points, Broden Anthony 13 points

Wood River: Cooper Fife 16 points, Korbin Heitzman 13 points

Buhl 62, Fruitland 56Halftime Buhl 28, Fruitland 23

Buhl: Kyler Kelly 18 points, Dominic Robles Pierce 12 points, Jackson Allen 12 points

Jerome 43, Twin Falls 32Halftime Jerome 19, Twin Falls 18

Twin Falls: Jared Mix 14 points

GIRLS BASKETBALLGlenns Ferry @Wilder TournamentGlenns Ferry 35,

Greenleaf Friends 24Glenns Ferry: Sahira Arevalo 11 points

Glenns Ferry 36,

Garden Valley 34Glenns Ferry: Sahira Arevalo 12 points

Richfield 37, Hansen 27Halftime Richfield 21, Hansen 15

Jerome 55, Kimberly 39Halftime Jerome 27, Kimberly 13

Kimberly: Mekell Wright 15 points, Macy Dille 13 points

Gooding 36, Wood River 20Halftime Wood River 14, Gooding 13

Gooding: Izzie Stockham 16 points

Oakley 34, Wendell 14Halftime Oakley 11, Wendell 6

Oakley: Jentry Hawker 10 points, Bentley Cranney 5 points

Wendell: Audra Bunn 4 points, Madi Myers 4 points

Thursday Results

BOYS BASKETBALLCastleford 75, Mackay 35GIRLS BASKETBALLRichfield 30, Sun Valley Community School 27 JVSVCS: Mia Hansmeyer 14, Maeve Bailey 8, Jackie Stoddard 4, Niki Cohen 1

BOWLINGTwin Falls vs

Jerome BoysTwin Falls 14, Jerome 0High Individual boys

Twin Falls: Riley Magee 239

Jerome: Angel Nicolas 132

GirlsJerome def. Twin Falls,

by forfeitBurley vs DecloBoysBurley 13, Declo 1High Individuals boys

Declo: Jaxon Smyer 256

Burley: Kaden Stone 214

WRESTLINGCanyon Ridge 57, Twin Falls 30BOYS152: Diego Roberto (CARI) over Rowan Crone (TWFA) (Fall 5:28) 160: Caleb Somers (CARI) over Slade Dessel (TWFA) (Fall 1:39) 170: Connor Claborn (CARI) over Benson Hatch (TWFA) (Dec 6-3) 182: James Noorlander (TWFA) over Jace Tyree (CARI) (Fall 1:06) 195: Kenny Sanchez (TWFA) over Ricardo Garcia (CARI) (Fall 2:56) 220: Zahne Ruiz (TWFA) over Layne Schulz (CARI) (Fall 1:17) 285: Christian Janis (TWFA) over Steven Contreras (CARI) (Fall 1:23) 98: Juan Guevara (CARI) over (TWFA) (Fall 2:56) 106: DIOSH URAUN (CARI) over Ash Reeves (TWFA) (Fall 1:03) 113: Prabin Darjee (CARI) over (TWFA) (Fall 0:21) 120: Sean Hall (CARI) over Michael McArthur (TWFA) (Fall 2:31) 126: Brennan Gordon (TWFA) over Josh Castro (CARI) (Fall 5:14) 132: LUIS MARTINEZ (CARI) over Dylan Radmall (TWFA) (Fall 0:28) 138: Behdad Ahwazi (CARI) over (TWFA) (For.) 145: ANDREW PARKER (CARI) over Jesus Gonzalez (TWFA) (Fall 1:23)

Canyon Ridge 63, Twin Falls 48Blake Lansdon (CARI) over Jack Hamann (TWFA) (Fall 2:45) 113: Michael Pena (CARI) over (TWFA) (Fall 1:19) 113: Michael Pena (CARI) over Austin Rumsey (TWFA) (Fall 1:18) 120: Matthew Connor (TWFA) over Angel Roberto (CARI) (Fall 1:17) 120: Angel Roberto (CARI) over Adrian Ruiz (TWFA) (Fall 0:28) 126: Ahmad Rauffi (CARI) over James Tanner (TWFA) (Fall 1:14) 132: Kaleb Hoffman (CARI) over Kadin Taylor (TWFA) (Fall 3:02) 145: Haider Majid (CARI) over Jack Hamann (TWFA) (Fall 0:14) 152: John Robison (TWFA) over Brodee Thomson (CARI) (Fall 4:34) 152: Andrew Hawk (TWFA) over Evan Pavlovic (CARI) (Fall 2:33) 152: Mason Caton (TWFA) over PeJay Maipi (CARI) (Fall 1:12) 160: Bronson Fennell (TWFA) over Kaden Homolka (CARI) (Fall 0:40) 160: Evan Holcom (TWFA) over Kaden Homolka (CARI) (Fall 1:16) 182: Lorenzo Juarez (CARI) over Reginald Willander (TWFA) (Dec 15-14) 195: Nick Johnson (TWFA) over Ramon Blancas (CARI) (Fall 1:32) 195: Quincy Turner (TWFA) over Jalen Perez (CARI) (Fall 0:50) 285: Kiko Garcia (CARI) over Luis Cornelison (TWFA) (Fall 0:46) 285: Kiko Garcia (CARI) over Marcus Arias (TWFA) (Fall 0:37) 285: Steven Contreras (CARI) over Ian Engman (TWFA) (Fall 0:22)

Saturday Schedule

BOYS BASKETBALLSmall Schools Showcase at Mountain View HS, MeridianVarsity

Dietrich vs Liberty Charter, 10 a.m.

Shoshone vs Wilder, 11:30 p.m.

Lighthouse Christian vs Marsing, 1 p.m.

Richfield vs Council, 4 p.m.

Camas County vs North Star Charter, 5:30 p.m.

Hansen vs Compass Charter, 7 p.m.

Dietrich vs Liberty Charter, 8:30 a.m.

Lighthouse Christian vs Marsing, 11:30 a.m.

Shoshone vs Wilder, 1 p.m.

Richfield vs Council, 2:30 p.m.

Hansen vs Compass Charter, 5:30 p.m.

Camas County vs North Star Charter, 7 p.m.

GIRLS BASKETBALLGlenns Ferry @Wilder TournamentGlenns Ferry vs Wilder, 1 p.m.

Small Schools Showcase

at Timberline HS, BoiseVarsityHagerman vs Victory Charter, 10 a.m.

Shoshone vs Liberty Charter, 11:45 a.m.

Camas County vs Raft River, 1:15 p.m.

Carey vs Tri Valley, 6:15 p.m.

Lighthouse Christian vs Compass Charter Varsity, 8 p.m.

Shoshone vs Liberty Charter JV, 10 a.m.

Hagerman vs Victory Charter JV, 11:45 a.m.

Camas County vs Raft River JV, 3 p.m.

Carey vs Tri Valley JV, 4:45 p.m.

WRESTLINGTim Matthews Tournament @Jerome

Marsh Valley Invitational Boys & Girls

Owyhee Storm & Stripes Girls Invite