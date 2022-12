Magic Valley Prep Sports Roundup: Results

Thursday Results

BOYS BASKETBALL

Burley/Mountain Home @East Idaho Holiday Shootout

Bonneville 56, Mountain Home 43

Mountain Home: Mo Brooks 17 points

Spring Creek, NV, 73, Burley 61

Burley: Stockton Sheets 44 points

Spring Creek: Byland 23 points

Carey @Truck Stop Holiday Tournament, New Plymouth

Carey 51, Liberty Charter 50

Halftime Carey 28, Liberty Charter 22

Carey: Carson Perkes 34 points

Gooding @Parma Boys Holiday Tournament

Parma 59, Gooding 48

Halftime Parma 31, Gooding 21

Gooding: Kimball Anhder 11 points, Braden Martin 10 points, Chase Patterson 8 points

-----

Marsh Valley 59, Buhl 30

Halftime Marsh Valley 36, Buhl 10

Buhl: Jackson Allen 8 points

GIRLS BASKETBALL

Twin Falls/Minico/Burley @Timber-Lion Holiday Tournament, Timberline HS, Borah HS

Skyview 52, Minico 51

Halftime Skyview 30, Minico 28

Minico: CJ Latta 26 points

Skyview: Pasta-McGee 15 points, Lungren 19 points

Middleton 72, Twin Falls 49

Halftime Middleton 29, Twin Falls 21

Twin Falls: Jaycee Jensen 14 points, Ali Okelberry 12 points

Timberline 64, Burley 27

Burley: Hailey Chapa 7 points

Gooding @Parma Girls Holiday Tournament

Parma 51, Gooding 31

Halftime Parma 22, Gooding 7

Gooding: Izzie Stockham 16 points, Fallon Millican 11 points

---------

WRESTLING

Minico (MINI) 67, Bear River (BRIV) 9

106: Greyson Molina (MINI) over Jaxon Morgan (BRIV) (Fall 0:51) 113: Andre Valero (MINI) over Payden Rupp (BRIV) (Fall 1:28) 120: Cooper Stimpson (MINI) over (BRIV) (For.) 126: Alize Gonzales (MINI) over Keaton Smith (BRIV) (Dec 9-3) 132: Max Miller (BRIV) over Tucker Arthur (MINI) (Fall 3:28) 138: Joseph Terry (MINI) over Chet Kunzler (BRIV) (Fall 1:57) 145: Kale Osterhout (MINI) over Caleb Korth (BRIV) (Fall 1:04) 152: Braegger Richards (BRIV) over Andrew Ball (MINI) (Dec 6-5) 160: Paxton Twiss (MINI) over Kyle Detwiler (BRIV) (Fall 1:56) 170: Kyson Anderson (MINI) over Skyler Yeates (BRIV) (Fall 0:21) 182: Freddy Martinez (MINI) over Owen Hess (BRIV) (Fall 2:41) 195: Preston Sonner-Cranney (MINI) over Kwade Kosoff (BRIV) (MD 8-0) 220: Garrett Vail (MINI) over (BRIV) (For.) 285: Daniel Larios (MINI) over (BRIV) (For.)

Star Valley (STVA) 27, Minico (MINI) 26

113: Andrew Lopez (MINI) over David Weiss (STVA) (Fall 3:54) 120: Caleb Morrison (STVA) over Niamiah Naranjo (MINI) (Dec 9-4) 126: Landyn Schmidt (MINI) over Taggart Ivie (STVA) (TF 17-0 3:34) 132: Malachi Patterson (STVA) over Weston Smith (MINI) (Fall 1:28) 138: Izaak Armendarez (MINI) over Kolbe Merritt (STVA) (Fall 4:26) 145: Cole Barendregt (MINI) over Lane Hunting (STVA) (Dec 6-1) 152: Ty Thompson (STVA) over Luis Lopez (MINI) (Fall 1:10) 160: Jayden Kunz (STVA) over Justin Lopez (MINI) (Fall 1:04) 170: Jaydin Chacon (MINI) over Grant Thomson (STVA) (Fall 1:48) 220: Ryan Talbot (STVA) over Daniel Salinas (MINI) (Fall 3:57)

Minico (MINI) 44, Star Valley (STVA) 33

106: Greyson Molina (MINI) over (STVA) (For.) 113: Andre Valero (MINI) over Levi Byrd (STVA) (Fall 1:19) 120: Bridger Smith (STVA) over Cooper Stimpson (MINI) (Fall 2:22) 126: Tel Parry (STVA) over Alize Gonzales (MINI) (Fall 0:31) 132: Peyton Andrews (STVA) over Tucker Arthur (MINI) (Fall 1:46) 138: Joseph Terry (MINI) over Paxton Wolfley (STVA) (Fall 5:50) 145: Kale Osterhout (MINI) over Joseph Naef (STVA) (Fall 4:35) 152: Porter Merritt (STVA) over Andrew Ball (MINI) (Fall 1:38) 160: Paxton Twiss (MINI) over Kooper Burk (STVA) (SV-1 5-3) 170: Kyson Anderson (MINI) over Tristan Jensen (STVA) (Fall 0:47) 182: Grant Weiss (STVA) over Freddy Martinez (MINI) (Dec 6-4) 195: Preston Sonner-Cranney (MINI) over (STVA) (For.) 220: Joseph Warren (STVA) over Daniel Larios (MINI) (Fall 2:46) 285: Garrett Vail (MINI) over Weslee Turner (STVA) (Fall 0:50) (MINI Unsportsmanlike -1.0)