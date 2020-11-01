Local sports results: State football, cross country and more

Friday, Oct 30
Football
State Playoffs
4A State football
Emmett 35, Minico 0
1ADII State football
Horseshoe Bend 34, Castleford 28
Cross Country
Idaho High School Activities Association - Cross Country 5A/4A/3A Championships @ Portneuf Wellnes Park, Pocatello
Boys 5k Run CC 3A Results - Men
Team Scores: 1. Sugar-Salem, 30; 2. Teton, 111; 3. Gooding, 118; 4. Snake River, 131;5. Timberlake, 146; 6. Buhl, 153; 7. Parma, 168; 8. Fruitland, 189;9. McCall-Donnelly, 190; 10. Cd'A Charter, 229; 11. Kellogg, 279.
1, Owen Rogers, Gooding, 16:21.50. 2, Logan Davis, Cd'A Charter, 16:44.62. 3,Porter Holt, Sugar-Salem, 16:50.12. 4, Brigham Dalling, Sugar-Salem, 16:50.81.5, Carter McLaughlin, Gooding, 16:51.17. 6, Mason Lewis, Sugar-Salem, 16:53.21. 7, Dakoda Lamb, Parma, 16:56.88. 8, Parker Dupree, Sugar-Salem, 16:58.39. 9, Mason Smith, Sugar-Salem, 16:58.71. 10, Tanner Baggett, Sugar-Salem, 16:59.33.
Girls 5k Run CC 3A Results - Women
Team Scores: 1. Sugar-Salem, 43; 2. Snake River, 71; 3. South Fremont, 85; 4. Kimberly, 114; 5. McCall-Donnelly, 164; 6. Timberlake, 165; 7. Filer, 169; 8. Parma, 192; 9. Cd'A Charter, 206; 10. Weiser, 238
1, Sophie McManus, McCall-Donne, 18:47.66. 2, Jaresa Jackson, Sugar-Salem,19:38.58. 3, Mckenzie Winegar, South Fremon, 19:59.83. 4, Hailey Raymond,Snake River, 20:01.41. 5, Ryley Klingler, Sugar-Salem, 20:06.51. 6, Mackenzie Lee, Teton, 20:06.99. 7, Kate Dickson, Sugar-Salem, 20:11.10. 8, Alli Stastny, Kimberly, 20:23.17. 9, Cori Hatfield, McCall-Donne, 20:29.35. 10, Breklynn Gee, South Fremon, 20:29.44.
Boys 5k Run CC 4A Results - Men
Team Scores: 1. Preston, 49; 2. Pocatello, 66; 3. Blackfoot, 89; 4. Sandpoint, 126;5. Bishop Kelly, 128; 6. Twin Falls, 170; 7. Skyline (Id), 207; 8. Je-rome, 223;9. Mountain Home, 223; 10. Vallivue, 223; 11. Ridgevue, 230; 12. Middleton, 317; 13. Shelley, 325.
1, Shane Gard, Pocatello, 15:42.29. 2, Xander Thompson, Century, 15:51.21. 3, Brevin Vaughan, Pocatello, 15:57.45. 4, Samuel Fish, Vallivue, 16:05.42.5, Sam Jeppsen, Preston, 16:06.82. 6, Edison Leffler, Preston, 16:07.34. 7, Ryker Holtzen, Canyon Ridge, 16:07.96. 8, Eli Gregory, Blackfoot, 16:10.02. 9,Garrett Hale, Preston, 16:10.10. 10, Brody Kemble, Middleton, 16:18.90.
Girls 5k Run CC 4A Results - Women
Team Scores: 1. Skyline (Id), 62; 2. Preston, 67; 3. Pocatello, 90;4. Bonneville (Idaho Falls),120; 5. Blackfoot, 153; 6. Bishop Kelly, 164;7 Mountain Home, 182; 8. Twin Falls, 195; 9. Sandpoint, 255;10. Nampa, 263; 11. Middleton, 291; 12. Jerome, 295; 13. Vallivue, 300.
1, Nelah Roberts, Skyline (Id), 17:52.06. 2, Bailey Bird, Pocatello, 18:04.73.3, Alivia Johnson, Bonneville (, 18:06.96. 4, Kayelee Austin, Middleton,18:44.46. 5, Kennedy Kunz, Bonneville (, 18:58.91. 6, Cassandra Vasquez,Nampa, 19:14.88. 7, Angelie Scott, Preston, 19:15.35. 8, Sariah Harrison,Skyline (Id), 19:24.67. 9, Anna Ranieri, Bishop Kelly, 19:29.97. 10, Raegan Hart, Skyline (Id), 19:31.19.
Saturday, Oct 31
Football
State Playoffs
1ADI State football
Oakley 78, Lakeside 6
Cross Country
Idaho High School Activities Association - Cross Country Championships 2A/1A @ Portneuf Wellnes Park, Pocatello
Girls 5k Run CC 2A Results - Women
Team Scores: 1. Bear Lake, 53; 2. Soda Springs, 79; 3. Salmon, 80; 4. Mel-ba, 132; 6. The Ambrose School, 149; 7. Cole Valley Christian, 175; 8. Ririe, 223; 9. New Plymouth, 235; 10. Valley, 252; 11. Xavier Charter, 266.
1, Jessica Duran, Wendell, 18:55.20. 2, Elise Kelsey, Bear Lake, 19:03.89.3, Cameron Moore, The Ambrose, 19:08.97. 4, Aubrie Barzee, West Side, 19:37.08.5, Jenna Gaines, Soda Springs, 19:58.27. 6, Brynlee Simmons, Soda Springs,19:59.84. 7, Elizabeth Spencer, West Jeffers, 20:08.22. 8, Rozzlyn Cazier,Melba, 20:11.40. 9, Leah Cannon, Salmon, 20:16.99. 10, Ashlyn Willis, WestSide, 20:17.78.
Boys 5k Run CC 2A Results - Men
Team Scores: 1. Salmon, 33; 2. Soda Springs, 72; 3. North Fremont, 120; 4. Cole Valley Christian, 129; 5. Melba, 149; 6. West Side, 156; 7. Valley, 164; 8. Firth, 180; 9. Nampa Christian, 204; 10. The Ambrose School, 244; 11. Declo. 310.
1, Johnathon Simmons, Salmon, 15:38.04. 2, Daniel Simmons, Salmon, 15:50.93. 3, Grady Mylander, Nampa Christ, 16:09.10. 4, Garrett Christensen, Valley, 16:18.07. 5, Max Palmer, North Fremon, 16:25.79. 6, Keller Brothers, Salmon, 16:27.65. 7, Kelson Smith, Soda Springs, 16:30.11. 8, Asher Johnston, North Fremon, 16:30.43. 9, Micah Tolman, Salmon, 16:32.46. 10, Hyrum Spencer, West Jefferson, 16:39.12.
Girls 5k Run CC 1A Results - Women
Team Scores; 1. Raft River, 41; 2. Oakley, 66; 3. Logos, 92; 4. Victory Char-ter, 96; 5. Rockland, 109; 6. Rimrock, 146; 7. Butte County, 148; 8. Deary, 205.
1, Kaybree Christensen, Raft River, 18:11.21. 2, Karlee Christensen, RaftRiver, 18:29.88. 3, Allie Black, Raft River, 19:27.93. 4, Natalya Babcock,Butte County, 19:43.25. 5, Emma Hollon, Tri-Valley, 20:05.22. 6, Lauryn Mitchell, Tri-Valley, 20:13.16. 7, Emree Larson, Oakley, 20:21.40. 8, Clara Anderson, Logos, 20:26.55. 9, Ella Boren, Rimrock, 20:32.26. 10, Anna Lozano,North Star C, 20:32.75.
Boys 5k Run CC 1A Results - Men
Team Scores: 1. Victory Charter, 41; 2. Logos, 78; 3.Grace, 82; 4. Liberty Charter, 102; 5. Rockland, 157; 6. Oakley, 183; 7. Rimrock, 188; 8. Timber-line Weippe, 200; 9. Butte County, 207; 10. Potlatch, 217.
1, Connor Gardner, Liberty Char, 16:00.01. 2, Cole Wilkerson, Grace, 16:05.90.3, Ian Stockett, Victory Char, 16:10.21. 4, Carson Sellers, TimberlineW,16:47.85. 5, Luke Stockett, Victory Char, 17:01.35. 6, Alex Blum, Logos,17:03.43. 7, Ezra Hubbard, Rockland, 17:08.97. 8, Conner-Jacob Robbins,Victory Char, 17:09.59. 9, Connor-Douglas Robbins, Victory Char, 17:19.16. 10,Leo Magana, Oakley, 17:21.12.
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