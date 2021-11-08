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2021 Great Basin Soccer All-conference teams

2021 Great Basin Soccer All-conference teams

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Boys’ Soccer

All-ConferencePlayer of the YearUbaldo Palacios- Jerome

Coach of the YearEddie Garcia- Twin Falls

First TeamMervin Ruiz- Jerome (Goal Keeper)

Victor Magana- Burley

Ashdin Milligan- Canyon Ridge

Dennis Malanda- Canyon Ridge

Diego Pulido- Jerome

Esteban Reynaga- Jerome

Angel Cortez- Jerome

Milton Hernandez- Minico

Will Botch- Twin Falls

Will Preucil- Twin Falls

Heron Barriga- Wood River

Conrad Foster- Wood River

Second TeamEli Cook- Canyon Ridge (Goal Keeper)

Matt Haymore- Burley

Vincent Millindi- Canyon Ridge

Bachar Djouma- Canyon Ridge

Luis Chavez- Jerome

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Mixe Gaxiola- Twin Falls

Krstian Compton- Twin Falls

Bryan Hernandez Valle- Wood River

Fernando Reyes- Wood River

Juan Ortiz- Wood River

Honorable MentionEfrain Cardenas- Burley

Ramon Rios- Burley

Andy Hernandez- Burley

Hernan Dominguez- Minico

Angel Navarette- Minico- (Goal Keeper)

Valentin Martinez- Minico

Yair Martinez- Mountain Home

Anthony Martinez- Mountain Home

Diego Sotelo- Mountain Home

Guillermo Martinez- Mountain Home

Ryker Waters- Twin Falls (Goal Keeper)

Gary Hayes- Wood River

Johan Bravo- Wood River

Girls’ Soccer All-Conference

Player of the YearEmily Miller- Twin Falls

Co-Coach of the YearKatie Kauffman- Twin Falls

Christa Tackett- Canyon Ridge

First TeamTatum Ware- Wood River (Goal Keeper)

Amabel Avila- Burley

Aspen Harmer- Canyon Ridge

Shelby Gieger- Canyon Ridge

Eva Figueroa- Mountain Home

Miranda Wilson- Twin Falls

Abigail Williams- Twin Falls

Madelyn McQueen- Twin Falls

Ava Schroeder- Twin Falls

Zoe Bacca- Wood River

Jasmine Santacruz- Wood River

Second TeamSydney Jund- Twin Falls (Goal Keeper)

Aly Schultz- Canyon Ridge

Lily Teske- Canyon Ridge

Jaden Johnston- Canyon Ridge

Kairi Hess- Jerome

Ahtziry Granados- Jerome

Lita Cruz- Minico

Hailey Eresman- Mountain Home

Esperanza Parker- Mountain Home

Chowder Bailey- Twin Falls

Evelyn Kimball- Wood River

Josie Gilman- Wood River

Honorable MentionEliza Detemple- Burley

Mudy Waters- Burley

Hallye Searle- Burley

Charlotte Chesley- Canyon Ridge

Emily Orozco- Jerome

Ana Chavarria- Minico

Monique Ferria- Minico

Dianna Tellez- Minico (Goal Keeper)

Adamari Victoria- Minico

Makenna Bodle- Mountain Home

Lili Burbank- Mountain Home

Channing Curci- Wood River

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