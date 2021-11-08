2021 Great Basin Soccer All-conference teams

Boys’ Soccer
All-ConferencePlayer of the YearUbaldo Palacios- Jerome
Coach of the YearEddie Garcia- Twin Falls
First TeamMervin Ruiz- Jerome (Goal Keeper)
Victor Magana- Burley
Ashdin Milligan- Canyon Ridge
Dennis Malanda- Canyon Ridge
Diego Pulido- Jerome
Esteban Reynaga- Jerome
Angel Cortez- Jerome
Milton Hernandez- Minico
Will Botch- Twin Falls
Will Preucil- Twin Falls
Heron Barriga- Wood River
Conrad Foster- Wood River
Second TeamEli Cook- Canyon Ridge (Goal Keeper)
Matt Haymore- Burley
Vincent Millindi- Canyon Ridge
Bachar Djouma- Canyon Ridge
Luis Chavez- Jerome
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Krstian Compton- Twin Falls
Bryan Hernandez Valle- Wood River
Fernando Reyes- Wood River
Juan Ortiz- Wood River
Honorable MentionEfrain Cardenas- Burley
Ramon Rios- Burley
Andy Hernandez- Burley
Hernan Dominguez- Minico
Angel Navarette- Minico- (Goal Keeper)
Valentin Martinez- Minico
Yair Martinez- Mountain Home
Anthony Martinez- Mountain Home
Diego Sotelo- Mountain Home
Guillermo Martinez- Mountain Home
Ryker Waters- Twin Falls (Goal Keeper)
Gary Hayes- Wood River
Johan Bravo- Wood River
Girls’ Soccer All-Conference
Player of the YearEmily Miller- Twin Falls
Co-Coach of the YearKatie Kauffman- Twin Falls
Christa Tackett- Canyon Ridge
First TeamTatum Ware- Wood River (Goal Keeper)
Amabel Avila- Burley
Aspen Harmer- Canyon Ridge
Shelby Gieger- Canyon Ridge
Eva Figueroa- Mountain Home
Miranda Wilson- Twin Falls
Abigail Williams- Twin Falls
Madelyn McQueen- Twin Falls
Ava Schroeder- Twin Falls
Zoe Bacca- Wood River
Jasmine Santacruz- Wood River
Second TeamSydney Jund- Twin Falls (Goal Keeper)
Aly Schultz- Canyon Ridge
Lily Teske- Canyon Ridge
Jaden Johnston- Canyon Ridge
Kairi Hess- Jerome
Ahtziry Granados- Jerome
Lita Cruz- Minico
Hailey Eresman- Mountain Home
Esperanza Parker- Mountain Home
Chowder Bailey- Twin Falls
Evelyn Kimball- Wood River
Josie Gilman- Wood River
Honorable MentionEliza Detemple- Burley
Mudy Waters- Burley
Hallye Searle- Burley
Charlotte Chesley- Canyon Ridge
Emily Orozco- Jerome
Ana Chavarria- Minico
Monique Ferria- Minico
Dianna Tellez- Minico (Goal Keeper)
Adamari Victoria- Minico
Makenna Bodle- Mountain Home
Lili Burbank- Mountain Home
Channing Curci- Wood River