Idaho weekly Ski Report

Magic Mountain — Wed 3 p.m., packed powder, 70 base, 11 of 11 trails, 3 of 3 lifts, 100% open, Riding: Thur-Sun: 9a-4p, Tubing: Sat and Sun: 10a-4p, first come first serve. Forecast: 15 inches next five days.

Pomerelle — Wed 3 p.m., packed powder, 70—78 base, 18 of 24 trails, 3 of 3 lifts, 75% open, Mon: 9a-4p; Tue-Fri: 9a-9p; Sat: 9a-9p Sun: 9a-4p. Forecast: 9 inches next five days.

Soldier Mountain — Wed 3 p.m., machine groomed, 46—60 base, 36 of 36 trails, 3 of 3 lifts, 100% open, Thu/Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p Open Thu-Sun. Forecast: 6 inches next five days.

Sun Valley — Wed 3 p.m., packed powder, 86—103 base, 122 of 128 trails 15 of 17 lifts, 95% open, Mon-Fri: 9a-4p; Sat/Sun: 9a-4p. Forecast: 6 inches next five days.

